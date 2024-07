Klinik der Zukunft? Roboter erobern das Uniklinikum Graz

Mensch vs. Maschine

17. Juli 2024

Am Uniklinikum Graz wird die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter zur Entlastung des Personals immer wichtiger. Unter dem Leitgedanken, monotone Aufgaben wie etwa die Teller- und Reinigungsdienste zu automatisieren, wird die Effizienz gesteigert und Raum geschaffen, sich auf die wesentlichen Aufgaben zu konzentrieren. Kürzlich wurde im Kinderzentrum des Klinikums ein neuer Reinigungsroboter begrüßt, der nicht nur sauber macht, sondern auch die jungen Patienten mit seiner Clown-Verkleidung zum Lachen bringt.

Roboter sollen medizinisches Personal entlasten

Die Technologie reicht jedoch weit über die Kinderstation hinaus. Medizinische Roboter wie der bekannte „Da Vinci Roboter“ unterstützen Chirurgen bei komplexen Operationen und leisten einen unschätzbaren Beitrag zur Patientenversorgung. Auch abseits der OP-Säle tragen Automatisierungstechnologien dazu bei, den Arbeitsalltag zu verbessern. Ein Beispiel hierfür ist der Kommissionierautomat in der Anstaltsapotheke, der das Personal bei der Logistik von Medikamenten unterstützt.

©LKH-Univ. Klinikum Graz/Lira Valmir Araujo v.l.n.r.: Dipl. KHBW Michael Kazianschütz, MBA MSc, Bereichsleiter Wirtschaft und Logistik, PL Sabrina Kern, MAS, Pflegeleitung Neonatologie Intensiv der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde, Mag. Gebhard Falzberger, Betriebsdirektor des LKH-Univ. Klinikum Graz, Ing. Mag. Thomas Hofer, KAGes Direktor für Technik und IT, Dr. Karlheinz Kornhäusl, Landesrat für Gesundheit, Pflege und Sport, DDr. Ulf Drabek, MSc MBA, KAGes Vorstand für Finanzen und Technik, Ulrike Kylianek, Pflegeleitung der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde, Maria Schiefer, Objektleiterin Reinigung am Kinderzentrum

„Franzi 2.0“ sorgt für Sauberkeit

Ein weiterer innovativer Ansatz ist der Einsatz von Robotern in der Reinigung, wie etwa „Franzi 2.0“, der seit 2023 in der Chirurgie im Einsatz ist. Er sorgt nicht nur für hygienische Sauberkeit, sondern bringt auch eine fröhliche Atmosphäre mit seinem speziellen Design mit sich. Die Verantwortlichen am Uniklinikum betonen, dass die Robotertechnologie gezielt dort eingesetzt wird, wo sie den größten Nutzen bringt und das Personal effektiv unterstützt.

Roboter „Horsti“ sorgt für strahlende Kinderaugen

Ein weiteres Highlight ist „Horsti“, ein Reinigungsroboter in Clowns-Montur, der speziell für das Kinderzentrum konzipiert wurde. Er trägt nicht nur zur Sauberkeit bei, sondern bringt die jungen Patienten zum Staunen und Lachen, was besonders in schwierigen Momenten für Ablenkung sorgt. Geplant ist bereits die Einführung eines Autonomen Mobilen Roboters (AMR), der logistische Prozesse optimieren soll, indem er Paletten über längere Strecken transportiert.