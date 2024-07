Erfolgreicher Berglauf: Michael Künstl siegt in den Julischen Alpen

Am Samstag fand in Sella Nevea der „Via delle Giulie“ statt, einer der anspruchsvollsten Bergläufe in Friaul. Die Teilnehmer mussten sich auf einer 15 Kilometer langen Strecke durch die Gipfel der Julischen Alpen kämpfen und dabei 1300 Höhenmeter überwinden.

Michael Künstl glänzt für den LAC Klagenfurt

Für den LAC Klagenfurt ging Michael Künstl an den Start und beeindruckte mit einer starken Leistung. In einer Zeit von einer Stunde und 54 Minuten ließ Künstl 50 andere Läufer hinter sich und sicherte sich den ersten Platz. Seine Leistung unterstreicht die harte Arbeit und das Training, das er in den Sport investiert hat. Der „Via delle Giulie“ bot den Teilnehmern drei verschiedene Streckenlängen zur Auswahl: 15, 25 und 40 Kilometer. Diese Vielfalt ermöglichte es Läufern verschiedener Leistungsniveaus, an dem Event teilzunehmen und ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen.