Hagel und Starkregen treffen erneut die Steiermark

In der Nacht

17. Juli 2024

Schon im Vorfeld hatten Meteorologen vor möglichen Unwettern in der Steiermark gewarnt. Diese Prognosen bewahrheiteten sich, als gegen Abend dunkle Wolken aufzogen und sich in massive Gewitter entluden. In mehreren steirischen Regionen, darunter Murtal, Deutschlandsberg, Graz-Umgebung, Leoben, Voitsberg, Liezen, Murau und Bruck-Mürzzuschlag, warnt die Unwetterzentrale vor Hagel und Gewittern.

©Screenshot „uwz.at“ Starke Gewitter haben erneut mehrere Regionen in der Steiermark heimgesucht.