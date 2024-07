Tödlicher Crash auf A2: Für 90-jährige Steirerin kam jede Hilfe zu spät

Gegen 11.24 Uhr dürfte der linke Vorderreifen eines LKWs geplatzt sein, der von einem 27-jährigen Berufskraftfahrer aus Bosnien-Herzegowina gesteuert wurde. Der LKW soll daraufhin auf den zweiten Fahrstreifen gezogen sein und kollidierte mit einem Wagen, der gerade überholte. Das Auto wurde daraufhin zwischen dem LKW und der Betonleitwand eingeklemmt und geriet in Brand, ebenso wie der Anhänger des LKW.

90-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle

Der 65-jährige Fahrer des Wagen aus dem Bezirk Voitsberg und seine 60-jährige Ehefrau überlebten schwer verletzt. Tragischerweise verstarb die 90-jährige Schwiegermutter des Mannes, die sich ebenfalls im Fahrzeug befand, noch an der Unfallstelle. Der 65-Jährige wurde nach notärztlicher Erstversorgung per Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik Graz gebracht, seine Ehefrau wurde in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Beide Fahrzeuge brannten vollständig aus, trotz des Einsatzes des LKW-Fahrers und weiterer Ersthelfer.

50 Florianis vor Ort

Die Freiwilligen Feuerwehren Griffen, Völkermarkt und St. Andrä waren mit insgesamt 50 Mann im Einsatz, um den Brand zu löschen. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ordnete die Untersuchung der Unfallursache durch einen KFZ-Sachverständigen an und veranlasste die Sicherstellung der Fahrzeuge.

A2 mehrere Stunden gesperrt

Aufgrund des Unfalls war die A2 in beiden Richtungen bis 17:30 Uhr gesperrt, was zu erheblichen Staus auf der Umleitungsstrecke B70 führte und zu mehrstündigen Wartezeiten.