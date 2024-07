Veröffentlicht am 18. Juli 2024, 06:35 / ©Holding Graz

Der Felix-Dahn-Platz wird generalsaniert. Gestartet wird damit am Montag, den 22. Juli 2024. Die Arbeiten sollten bis spätestens 2. August abgeschlossen sein. Es werden der gesamte Holzzaun sowie sämtliche Spielgeräte erneuert beziehungsweise neu eingebaut. Die Arbeiten an den Spielgeräten werden durch den Stadtraum selbst durchgeführt, die Arbeiten an der Zaunanlage durch eine Fachfirma. „Der Spielplatz ist im Zeitraum der Arbeiten gesperrt“, informiert die Holding Graz.