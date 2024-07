Überflutungen und Hagelschäden nach gestrigen Unwettern in Kärnten

Veröffentlicht am 18. Juli 2024, 06:55 / ©Georg Bachhiesl

Gestern Abend heulten in Kärnten laufend die Sirenen. Wie die Landeswarnzentrale Kärnten informierte, trafen gegen 21 Uhr die ersten Notrufe ein – und von da an ging es Schlag auf Schlag weiter.

Bezirk Wolfsberg

Die erste Gewitterzelle entlud sich über dem Lavanttal, wobei Bad St. Leonhard am stärksten betroffen war. Es kam zu punktuellen Starkregenfällen, die für überflutete Keller sorgten. Das Unwetter hinterließ seine Spuren: „Durch den starken Niederschlag traten Bäche über die Ufer, Bäume stürzten durch den teilweise starken Wind um und einige Keller füllten sich binnen kürzester Zeit mit Wasser und Schlamm“, wie die Landeswarnzentrale informierte. Auf der L91 Klippitztörlstraße gab es einen Murenabgang.

©Georg Bachhiesl Auf der L91 kam es infolge der Unwetter zu einem Murenabgang.

Bezirk Feldkirchen

In der Gemeinde Steuerberg im Bezirk Feldkirchen standen gestern ebenfalls zahlreiche Feuerwehren im Unwettereinsatz. Dort gingen Hagelkörner mit einem Durchmesser von bis zu fünf Zentimetern nieder. „Die Schäden dürften enorm sein, das wahre Ausmaß wird man erst am Donnerstag, bei Tageslicht beziffern können“, so die Landeswarnzentrale Kärnten.

Bezirk St. Veit

Auch im Bezirk St. Veit hinterließen die Unwetter gestern ihre Spuren. Bäche traten wegen des starken Regens über die Ufer und es kam zu Überflutungen in Unterführungen und Kellern.

©Leser In St. Veit waren etliche Keller nach dem Unwetter überflutet.

600 Einsatzkräfte halfen mit

Auch die Gemeinden St. Georgen am Längssee, Frauenstein und Brückl waren von den gestrigen Unwettern betroffen. Gegen Mitternacht beruhigte sich die Wetterlage in Kärnten schließlich und die Feuerwehren konnten wieder ins Rüsthaus einrücken. „In Summe standen gestern 60 Feuerwehren bei 134 Einsätzen mit mehr als 600 Einsatzkräften im Einsatz, davon 119 reine technische Hilfeleistungen nach den Wetterauswirkungen“, erklärte die Landeswarnzentrale Kärnten.