Nach Canyoning-Tour im Sulztal: Von Deutschen (40) fehlt jede Spur

Veröffentlicht am 18. Juli 2024, 07:15 / ©pixabay

Am Mittwochnachmittag, den 17. Juli 2024 stieg eine fünfköpfige Gruppe bei der „Jägerbrücke“ zu einer Canyoning-Tour in den Sulzlbach durch das Sulztal im Gemeindegebiet von Bach ein. Die Gruppe setzte sich aus einem Canyoning-Führer (34-jähriger deutscher Staatsangehöriger aus dem Landkreis Oberallgäu), einer Canyoning-Führerin in Ausbildung (32-jährige tschechische Staatsangehörige) und drei Teilnehmern (40-jähriger Deutscher, 17-jähriger Deutscher, 39-jähriger Deutscher aus dem Landkreis Wesel) zusammen.

Deutscher (40) wurde abgetrieben

Bei einer 25 Meter hohen Abseilstelle seilte sich der 40-jährige Deutsche als erstes der Gruppe ab und kam aus bislang unbekannter Ursache nicht selbständig aus dem darunter liegenden Pool heraus. Der Canyoning-Führer konnte beobachten, wie der Mann aus dem Pool heraus den weiteren Verlauf der Schlucht abgetrieben wurde. Als die Gruppe nach weiteren Abseilpassagen keinen Sichtkontakt mehr zum Gruppenmitglied herstellen konnte, wurde um 19.15 Uhr ein Notruf abgesetzt.

Suche abgebrochen: Canyoning-Mitglied wird weiterhin vermisst

Die alarmierte Bergrettung forderte das Canyoningteam des Bezirkes Reutte nach, welches in das Sulztal einstieg. Der Notarzthubschrauber „RK 2“ führte einen Suchflug über des Sulzlbach durch die Freiwillige Feuerwehr Stockach und Bach besetzten Sichtungsposten an den Brücken des Sulzlbaches und des Lechs. Um 20.30 Uhr wurde die restlichen Mitglieder der Canyoning-Gruppe mittels Seilwinde aus der Schlucht geborgen. Die Suche nach dem vermissten Canyoning-Mitglied auch unter Zuhilfenahme einer Drohne verlief negativ und musste schließlich um 22.30 Uhr aufgrund der einsetzenden Dunkelheit abgebrochen werden. Die Suchaktion wird am 18. Juli 2024 gegen 7 Uhr wieder aufgenommen.