Tat gefilmt: Jugendliche würgen und berauben 24-Jährigen in Telfs

Zwei Jugendliche griffen gestern in Telfs einen Mann an und raubten ihn aus.

Veröffentlicht am 18. Juli 2024, 07:15 / ©5min.at

Gestern kam es im Gemeindegebiet von Telfs in Innsbruck-Land in Tirol gegen 21 Uhr zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe Jugendlicher und einem 24-jährigen österreichischen Staatsangehörigen. Dieser Auseinandersetzung folgten Drohungen und einer Tätlichkeit gegen den 24-Jährigen, wobei dieser von einem der Jugendlichen gewürgt wurde.

Geldtasche und Spiele gestohlen

Als der Mann verletzt am Boden lag, stahlen die Jugendlichen seine Geldtasche und Spiele für eine Spielkonsole. Der Mann setzte selbständig einen Notruf ab und bei einer sofort eingeleiteten Fahndung mehrerer Polizeistreifen konnten die Jugendlichen im Zentrum von Telfs angehalten werden. Es handelte sich bei den Haupttätern um einen 14-jährigen und einen 13-jährigen Österreicher.

Tat wurde mitgefilmt

Die gestohlenen Gegenstände konnten bei einer Nachsuche durch Polizei sichergestellt werden, ebenso konnte bei den Tätern ein Handyvideo sichergestellt werden, das während der Tathandlung aufgezeichnet wurde. Der 24-jährige Österreicher wurde von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus nach Hall in Tirol. verbracht. Nach Abschluss der Erhebungen werden Berichte an die Staatsanwaltschaft Innsbruck und die Bezirkshauptmannschaft Innsbruck erstattet werden.