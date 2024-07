Stimme der Jugend: UN-Jugendbotschafterin zu Besuch in Klagenfurt

Jugendreferent Ronald Rabitsch mit der UN-Jugendbotschafterin Jana Berchtold bei ihrem Treffen in Klagenfurt.

Jugendreferent Ronald Rabitsch mit der UN-Jugendbotschafterin Jana Berchtold bei ihrem Treffen in Klagenfurt.

Veröffentlicht am 18. Juli 2024, 07:28 / ©StadtKommunikation / Wedenig

Als sie mit 13 im Rahmen eines youngCaritas-Workshops gefragt wurde, ob sie die Welt verändern möchte, fand sie das cool. Ab diesem Zeitpunkt setzt sich Jana Berchtold für Kinderrechte, Jugendpartizipation, gelebte Inklusion an Schulen und vieles mehr ein. Seit einem Jahr ist die engagierte Vorarlbergerin, die in Wien Politikwissenschaften und Romanistik studiert, eine von zwei UN-Jugenddelegierten Österreichs.

Treffen mit Rabitsch

Im Zuge ihrer Österreich-Tour traf Jana Berchtold am Dienstagnachmittag Vizebürgermeister Ronald Rabitsch im Rathaus. Als neuer Jugendreferent der Landeshauptstadt trat Rabitsch mit der Jugendbotschafterin in einen intensiven Austausch: Hauptanliegen und Probleme der Jugend, die wichtigsten Zukunftsthemen junger Menschen uvm. wurden besprochen und diskutiert.„Es ist wichtig, dass die Jugend auch auf internationaler Ebene eine starke Stimme hat. Jana ist eine sehr engagierte Botschafterin, die ihr Herz und Ohr bei den Jugendlichen hat“, so Rabitsch.

Internationale Interessensvertretung für die Jugend

Jana Berchtold wurde im vergangenen Jahr gemeinsam mit Marvin Huber zur UN-Jugenddelegierten gewählt. Die beiden vertreten die Interessen junger Menschen auf internationaler Ebene. Zentrale Aufgabe der UN-Jugenddelegierten ist es, die Stimme junger Menschen aus Österreich auf die UN-Ebene zu bringen. Das passiert durch die Teilnahme an Konferenzen und Gremien sowie die Mitarbeit an Resolutionen und Policy-Prozessen. Durch den Einsatz Sozialer Medien, der Organisation von Events, Workshops etc. wird versucht, aktiv Jugendliche zu Wort kommen zu lassen, um deren Bedürfnisse, Visionen und Ideen besser auf internationaler Ebene vertreten zu können.