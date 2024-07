Millionen-Pleite: Steirische Firma meldet zum vierten Mal Insolvenz an

Das Unternehmen, welches zuvor unter dem Namen O.St. Feingußgesellschaft mbH beziehungsweise Ventana Kapfenberg GmbH firmierte, hat bereits einige Insolvenzen hinter sich, wie der AKV in einer Aussendung mitteilt: „Die Gesellschaft hat in den Jahren 2011, 2016 und 2017 im Zuge von drei Insolvenzverfahren jeweils Sanierungspläne mit der Gläubigerschaft abgeschlossen, sodass es sich nunmehr um die vierte Insolvenz seit 2011 handelt. Im Jahr 2016 erfolgte die Finanzierung des Sanierungsplanes über einen Neuinvestor und wurde der Firmenwortlaut von O.ST. Feingußgesellschaft mbH auf Ventana Kapfenberg GmbH geändert und das Stammkapital in der Höhe von 100.000 Euro wurde vom Investor HDF Beteiligungs-GmbH mit Sitz in Deutschland zur Gänze übernommen.“

Unternehmen beschäftigt 51 Dienstnehmer

Nach dem neuerlichen Sanierungsplan im letzten Insolvenzverfahren, welches im Jahr 2019 aufgehoben wurde, erfolgte im Februar 2021 die Umfirmierung auf Ventana Foundry Kapfenberg Ges.m.b.H. und wurde das Stammkapital im Juni 2022 zur Gänze von der NEXTEAM SAS mit Sitz in Marmande, Frankreich übernommen. Unternehmensgegenstand innerhalb der Nexteam Gruppe ist im Wesentlichen die Herstellung von Metallwaren, wobei man in der Vergangenheit insbesondere auf Präzisionsprodukte spezialisiert war. Das Unternehmen beschäftigt zurzeit 51 Dienstnehmer.

Die Insolvenzursachen

Wie bereits in der Vergangenheit dürfte das Unternehmen trotz eingeleiteter Rationalisierungsmaßnahmen weiterhin auf einen fortwährenden Kapitalzuschuss der Gesellschafterin angewiesen gewesen sein. Zudem habe man höhere Preise am Markt nicht durchsetzen können. Außerdem sei die Suche nach einem Investor erfolglos geblieben. Ob eine positive Fortführungsprognose gegeben ist, ist laut dem AKV dem Insolvenzantrag nicht zu entnehmen, jedoch verweist man darauf, dass kostendeckende Kundenaufträge für die Zukunft fehlen.

Verbindlichkeiten betragen rund 5,3 Mio. Euro

Der AKV informiert über die Verbindlichkeiten wie folgt: Die Verbindlichkeiten betragen laut Gläubigerliste 5.056.955,86 Euro, wobei man Lieferanten rund 35.000 Euro schuldet, rund 434.000 Euro entfallen auf Dienstnehmerforderungen sowie Abgaben- und Steuerrückstände, der (überwiegende Rest) entfällt auf nachrangige Gruppen- bzw. Gesellschafterdarlehen. In der Gläubigerliste nicht enthalten sind auf der Betriebsliegenschaft besicherte Kredite, welche mit rund 314.600 Euro angegeben werden, sodass die Gesamtverbindlichkeiten 5.371.550,69 Euro betragen dürften. Zu den Aktiva verweist man auf ein Kontoguthaben von rund 366.500,00 Euro, sowie auf die im Eigentum stehende Betriebsliegenschaft sowie die Produktionsmaschinen, wobei man hier einen Buchwert von rund 762.700 Euro ansetzt, insgesamt daher rund 1.129.200 Euro (zu Buchwerten). Eine diesbezügliche Bewertung wird jedoch erst zu erfolgen haben.

Fortführung ungewiss

Ob eine Fortführung des Unternehmens angedacht ist, ist dem Insolvenzantrag nicht zu entnehmen. Der Insolvenzverwalter wird daher vorrangig zu prüfen haben, ob Möglichkeiten eines Fortbetriebes bestehen, allenfalls auch ein lebendes Unternehmen verkaufen zu können, andernfalls mit Schließung und Liquidation vorzugehen wäre.