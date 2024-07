Konrad Lorenz Forschungsstelle bekommt Open Science Center

Didone Frigerio und Sonia Kleindorfer vor der Konrad Lorenz Forschungsstelle in Grünau am Almtal.

Im neuen Open Science Center werden Studierende und Lehrende das ganze Jahr über ein abwechslungsreiches Programm für Schulgruppen anbieten. In den Ferien gibt es das Science Holiday Programm für Kinder. Angehende Biologielehrer können hier ihre Bachelor- und Masterarbeiten schreiben. Und alle Interessierten können an Citizen Science Projekten teilnehmen. Viermal im Jahr, also zu jeder Jahreszeit, wird es außerdem ein Science Café für angeregte Diskussionen mit Interessierten und Experten geben. Auch das Biologicum Almtal bekommt mit dem Open Science Center ein neues Zuhause – hier wird Wissenschaft auf höchstem Niveau geteilt.

Wissenschaft und Gesellschaft näher zusammenzubringen

„Unser Ziel ist klar definiert: Wir fördern Naturverbundenheit und unterstützen praktische wissenschaftliche und naturbasierte Aktivitäten für alle Altersgruppen“, sagt Sonia Kleindorfer, Leiterin der KLF. „Das Open Science Center wird Wissenschaft für alle zugänglich machen, den Austausch mit der Gesellschaft fördern und damit einen wichtigen Beitrag zur Nachwuchsförderung leisten“, ergänzt Sebastian Schütze, Rektor der Universität Wien. Beim Spatenstich dabei war auch Ronald Maier, Vizerektor für Digitalisierung und Wissenstransfer an der Universität Wien: „Open Science ist ein unverzichtbares Element, um Wissenschaft und Gesellschaft näher zusammenzubringen. Mit dem neuen Open Science Center der Universität Wien an der Konrad Lorenz Forschungsstelle schaffen wir einen Ort, der wissenschaftliches Arbeiten vermittelt, Zusammenarbeit intensiviert und freien Zugang zu Wissen fördert.“

Modellregion für Biodiversität und Umweltschutz

Schon jetzt gibt es einen starken Zusammenhalt zwischen den Wissenschaftlern der KLF und den Menschen in Grünau am Almtal auf den das neue Open Science Center aufbauen kann. „Wir wollen das Almtal zu einer Modellregion in Sachen Biodiversität und Umweltschutz machen“, so Kleindorfer. Ein Beispiel dafür: Die Wissenschafter haben herausgefunden, dass die Singvogelpopulation im Almtal – wie überall in Europa – stark zurückgeht. „Wir testen gerade zusammen mit lokalen Landbesitzer*innen, ob ein geänderter Mäh-Rhythmus die Insektenpopulation erhöht, was sich wiederum positiv auf die Singvögel auswirken würde. Wir messen auch, ob die Lärmbelastung der Straßen einen negativen Einfluss auf das Brutverhalten der Vögel hat. Wenn wir diese Ergebnisse liefern, haben uns die Grundbesitzer*innen zugesagt, ihre Wiesen anders zu mähen, und die Gemeinde wird anstreben, das Tempolimit zu reduzieren“, berichtet Sonia Kleindorfer enthusiastisch.