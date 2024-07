Busfahrer protestieren mit Plumpsklo gegen Toilettenmangel

Im öffentlichen Verkehr herrscht gravierender Buslenker-Mangel. Aufgrund der schlechten Arbeitsbedingungen verlassen immer mehr Busfahrer die Branche, Tausende würden jetzt schon fehlen, kritisierten die Gewerkschaft vida, die Klimabewegung sowie Buslenker mit ihrem Bündnis “Wir-Fahren-Gemeinsam” im Rahmen einer Aktion vor dem Wiener Westbahnhof. „Vielen Beschäftigten im Linienbusbereich stehen während ihrer Dienstzeit nicht einmal Toiletten, geschweige denn sanitäre Einrichtungen oder Pausenräume zur Verfügung“, erklärt Thomas Stiller, Sprecher des Ausschusses Autobus in der Gewerkschaft vida, einen der Beweggründe für den heutigen gemeinsamen Protest.

Mit Plumpsklo gegen Toilettenmangel protestieren

Ihre Kritik, die dem Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) galt, setzten die Aktivisten mit dem Aufbau eines Plumpsklos plakativ in Szene. „In der Ausschreibung des VOR von 2020 für den Öffentlichen Nahverkehr werden sanitäre Einrichtungen einfach nicht erwähnt; sie sind kein Kriterium. Unternehmen tun dann so, als wäre es nicht ihre Aufgabe, für Sozialräume sorgen zu müssen. Die Buslenker bleiben dabei mit ihren menschlichen Bedürfnissen auf der Strecke“, bemängelte Stiller die „teils verheerenden sanitären Zustände“ aufgrund fehlender Toiletten.

©Harun Celik | Die Gewerkschaft vida und die Klimabewegung Fridays for Future üben Kritik am Verkehrsverbund Ost-Region. ©Harun Celik | Ihre Kritik setzten Aktivisten mit dem Aufbau eines Plumpsklos in Szene. ©Harun Celik | Es werden bessere Arbeitsbedingungen gefordert.

„ Wir fordern den Verkehrsverbund Ostregion auf, die Möglichkeit zu längeren Pausen an den Anfangs- und Endpunkten von Buskursen sowie die Errichtung von mehr Pausenräumen an Anfangs- und Endhaltestellen in den Ausschreibungen sicherzustellen. Das muss schon im Zuge der Ausschreibungen passieren. Also der, der ausschreibt, muss entweder die Sanitär- und Pausenräume zur Verfügung stellen oder muss in den Ausschreibungen dafür Sorge tragen, dass entsprechende Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden”, setzt Matthias Brenner, Landessekretär der Gewerkschaft vida Niederösterreich, nach. Unattraktiv mache den Beruf des Buslenkers auch, dass Fahrpläne und Strecken so gestaltet sind, dass Pausen oft nicht möglich sind. Die Buslenker hätten daher oft keine andere Möglichkeit als die „schnelle und illegale Notdurft im Freien“, kritisiert Brenner. Der „schnelle Ausweg ins Grüne“ kann jedoch mit empfindlichen Verwaltungsstrafen sanktioniert werden – je nach Bundesland könne das von ein paar hundert bis in die tausenden Euros reichen.

„Wir fahren gemeinsam“

Seite an Seite mit den Buslenkern protestierten am Mittwoch auch Klimaaktivisten von Fridays for Future und System Change not Climate Change. Seit Anfang des Jahres kämpfen sie mit der Gewerkschaft vida im Bündnis „Wir fahren gemeinsam“ für bessere Arbeitsbedingungen im Öffentlichen Verkehr. “Der so dringend benötigte Öffi-Ausbau kann nicht gelingen, solange bei so Grundlegendem wie Toiletten für die Beschäftigten gespart wird. Alleine in Niederösterreich fehlen tausende Buslenker – kein Wunder bei diesen menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen! Gerechte Klimapolitik heißt: flächendeckender, günstiger und guter öffentlicher Verkehr für Fahrgäste und Beschäftigte,“ so Teresa Tausch, Sprecherin von Fridays for Future und Wir Fahren Gemeinsam. Das Bündnis “Wir Fahren Gemeinsam” fordert vom für die Liniengestaltung, -ausschreibung und -vergabe zuständigen VOR, dass Ausschreibungen nicht auf dem Rücken von Arbeitnehmern gestaltet werden dürfen. Arbeitnehmerschutz und entsprechende Sozialstandards seien einzuhalten: Es müsse daher in Ausschreibungen enthalten sein, dass sanitäre Anlagen und Pausenräumen vom jeweiligen Betreiber in entsprechender Zahl zur Verfügung gestellt werden müssen, betont vida-Gewerkschafter Stiller.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.07.2024 um 09:04 Uhr aktualisiert