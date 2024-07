33 DiebstÃ¤hle: Polizei schnappt Serieneinbrecher

Eine vorerst unbekannte Tätergruppe verübte im März 2023 mehrere Firmeneinbrüche im Bezirk Tulln, wobei sich die Täter mit den Täterfahrzeugen dem Firmenobjekten meist über eine Ackerfläche annäherten. Danach zwängten die Täter oftmals die Maschendrahtzäune auf, um auf das Firmenareal zu gelangen. Schlussendlich begaben sie sich, durch gewaltsames Aufbrechen der Türen oder Fenster, in die Firmenobjekte und entwendeten von dort zahlreiches, hochpreisiges Werkzeug.

©LKA NÖ | Die Täter näherten sich meist über eine Ackerfläche an. ©LKA NÖ | Bild vom Tatort

Aufgrund mehrerer Tatortzusammenhänge wurden die Ermittlungen vom Landeskriminalamt Niederösterreich, Ermittlungsbereich Diebstahl, übernommen und intensive Erhebungen geführt. Durch die ausgezeichneten Tatortarbeiten der zuständigen Polizeidienststellen und der intensiven Ermittlungen des Landeskriminalamtes, konnten zwei von der Tätergruppe verwendete Kraftfahrzeuge mit serbischer Zulassung ausgeforscht werden. Aufgrund kriminaltechnischer und kriminaltaktischer Ermittlungsmaßnahmen durch das Landeskriminalamt Niederösterreich konnte in der Nacht vom 5. auf den 6. April 2024 die neuerliche Einreise beider Täterfahrzeuge in das Österreichische Staatsgebiet festgestellt werden, woraufhin diese in Zusammenarbeit mit der Ermittlungsgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) des Landeskriminalamtes Niederösterreich observiert wurden.

Tätergruppe ausfindig gemacht

Im Zuge dieser Observation wurden drei serbischen Staatsbürger im Alter von 39, 25 und 16 Jahren (Vater, Bruder, Sohn) nach einem Einbruch in eine Garage und einem Einbruch in eine benachbarte Werkstatt in Grafenberg, Bezirk Horn, auf frischer Tat betreten und festgenommen. In den Täterfahrzeugen wurde Tatwerkzeug (Bolzenschneider und Brecheisen) und zahlreiches Werkzeug, das bei den Einbrüchen in Grafenberg gestohlen wurde, vorgefunden und sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft Korneuburg ordnete die Einlieferung der Beschuldigten in die Justizanstalt Korneuburg an. Zusätzlich zu den in Niederösterreich bekannten Fakten langten bereits mehrere DNA-Treffermeldungen mit weiteren Tatorten in Deutschland ein.