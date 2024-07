Baustelle Altmannsdorfer StraÃŸe: Experten befÃ¼rchten erhebliche Staus

Die Altmannsdorfer Straße wird in diesem Bereich in beiden Richtungen nur einstreifig befahrbar sein. Die ÖAMTC-Experten befürchten erhebliche Staus vor allem auf der Grünbergstraße. Die Arbeiten im Bereich Altmannsdorfer- und Breitenfurter Straßen führen bereits seit vergangener Woche zu permanenten, erheblichen Staus in den genannten Straßen sowie in Sagedergasse, Hetzendorfer Straße und am Altmannsdorfer Ast der A23. Wegen der neuen Baustelle befürchtet der ÖAMTC zusätzliche Zeitverluste trotz der Sommerferien.