Sturm in Velden: Baugerüst stürzt vor Familie auf die Straße

Veröffentlicht am 18. Juli 2024, 09:29 / ©Screenshot Leservideo

Die gestrigen Unwetter in Kärnten hinterließen auch in der Nähe von Velden Spuren der Verwüstung. Eine Mutter befand sich mit ihren beiden Söhnen auf dem Heimweg, während ein Sturm wütete. Plötzlich krachte direkt vor ihnen ein Baugerüst auf die Göriacher Straße. In Millisekunden war alles vorbei und die Familie blieb geschockt, aber unverletzt zurück.