HeiÃŸe Temperaturen: Grazer Einkaufszentren als „beliebte Zufluchtsorte“

Viele Grazer flüchten in die Einkaufszentren, um dort der Hitze zu entgehen.

Veröffentlicht am 18. Juli 2024, 09:35

Einzelne Tage mit hohen Außentemperaturen führen in Shopping-Centern zunächst zu einem kurzfristigen Rückgang der Besucherzahlen. Hält eine Hitzeperiode jedoch länger als drei bis vier Tage an, steigen die Besucherzahlen in den Malls.

Angenehme Temperaturen locken die Grazer an

„An besonders heißen Tagen zählen alte Gemäuer und moderne Shopping-Center zu den beliebtesten Orten. Unsere Shopping-Malls sind bei Hitzewellen noch begehrter. Das liegt daran, dass wir darauf achten, die Temperatur angenehm und nicht zu kühl zu halten. Viele Menschen wissen nicht, dass wir die Frischluft filtern und die Luftmenge an die Anzahl der Besucher in der Mall anpassen. So schaffen wir optimale Bedingungen für das Wohlbefinden“, erklärt Christoph Andexlinger, CEO von SES Spar European Shopping Centers. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Optimierung des Stromverbrauchs durch moderne Klimaanlagen gelegt.

Ökostrom und Eigenproduktion mit Sonnen- und Wasserkraft

Darüber hinaus setzen alle SES Malls, einschließlich CITYPARK und MURPARK, auf eine selbst entwickelte, bedarfsoptimierte Frischluftzufuhr. Die Menge der gekühlten oder im Winter beheizten Luft wird dabei an die Anzahl der Besucher in den Malls angepasst. Alle SES Center nutzen ausschließlich Ökostrom. Ein großer Teil des Energiebedarfs wird durch Eigenproduktion abgedeckt. Der CITYPARK und der MURPARK Graz betreiben beispielsweise eine leistungsstarke Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern, die an manchen Tagen sogar einen Stromüberschuss erzeugen und diesen ins allgemeine Stromnetz einspeisen.