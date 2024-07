Bub (2) bei Unfall im Tiergarten Schönbrunn schwer verletzt

Dies teilte die Wiener Berufsrettung am Donnerstag laut APA mit. Das Kind zog sich bei dem Vorfall am Mittwochnachmittag schwere Kopfverletzungen zu und musste intubiert werden. Laut Angaben der Polizei setzte die Mutter des Buben, der im Herbst drei Jahre alt wird, die Rettungskette sofort nach dem Unfall in Gang. Mehrere Rettungsteams waren zur Erstversorgung an Ort und Stelle. Der Rettungshubschrauber „Christopherus 9“ brachte den verletzten Buben schließlich schwer verletzt in den Schockraum eines Krankenhauses. (APA 18.07.2024)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.07.2024 um 10:16 Uhr aktualisiert