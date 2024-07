Produktive Gespräche: Namibischer Botschafter besucht Klagenfurt

Vizebürgermeister Alexander Kaster empfing den namibischen Botschafter Vasco Samupofu in Klagenfurt.

Vizebürgermeister Alexander Kaster empfing den namibischen Botschafter Vasco Samupofu in Klagenfurt.

Veröffentlicht am 18. Juli 2024, 09:45 / ©StadtKommunikation/Hronek

Am Dienstag besuchte der namibische Botschafter Vasco M. Samupofu die Landeshauptstadt Klagenfurt. Im Rahmen des Empfangs fand eine Begrüßungszeremonie statt, bei der Vizebürgermeister Alexander Kaster den Botschafter in der Landeshauptstadt willkommen hieß. Es folgten produktive Gespräche, welche sich auf die Themen Wirtschaft, Handel und Tourismus konzentrierten. Möglichkeiten der Zusammenarbeit und gegenseitigen Förderung standen dabei im Vordergrund.

Eintrag ins Goldene Buch

Als Zeichen der Wertschätzung und Erinnerung an diesen besonderen Besuch trug sich Botschafter Samupofu feierlich in das Goldene Buch der Landeshauptstadt Klagenfurt ein. „Der Besuch von Botschafter Samupofu ist ein bedeutender Schritt zur Stärkung der internationalen Beziehungen unserer Stadt. Wir sehen großes Potenzial in einer vertieften Zusammenarbeit“, sagt Vizebürgermeister Alexander Kaster.