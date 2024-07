Diebstahl von Bundesheerwaffen: Polizei stellt Sturmgewehr sicher

Nach langwierigen und intensiven Ermittlungen konnten Beamte der Polizeiinspektion Althofen den Diebstahl eines Sturmgewehrs des österreichischen Bundesheeres im Juni klären. Am 17. Juli wurde ein 35-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan auf der Polizeiinspektion Althofen zu mehreren Sachverhalten befragt.

Verdächtiger geständig

Im Zuge der Einvernahme gestand der 35-jährige, dass er am 16. Juni 2024 in den Nachtstunden in Althofen in einen LKW des österreichischen Bundesheeres eingebrochen war. Aus dem LKW stahl er ein Sturmgewehr 77 (StG 77). In der gleichen Nacht wurden noch ein weiteres Sturmgewehr, eine Leuchtpistole, ein Kampfmesser sowie ein Funkgerät aus dem LKW gestohlen. Das Funkgerät wurde in den Morgenstunden des 16. Juni von einem Spaziergänger in Althofen aufgefunden und an das Bundesheer zurückgegeben.

Sturmgewehr und Magazine gefunden

Bei einer freiwilligen Nachschau an seiner Wohnadresse konnte das StG 77 mit mehreren Magazinen sowie eine Überwurfjacke vorgefunden und sichergestellt werden. Das zweite Sturmgewehr, die Signalpistole und das Kampfmesser konnten nicht vorgefunden werden und er bestreitet auch, diese Gegenstände gestohlen zu haben. Diesbezüglich werden noch weitere Erhebungen geführt. Der 35-jährige wird bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.