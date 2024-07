Das ist mein Teil! Großer Andrang bei Pop-up-Store in Klagenfurt

Vor dem fritz-Club in Klagenfurt bildete sich am Donnerstagvormittag eine lange Schlange.

Veröffentlicht am 18. Juli 2024, 10:24 / ©Leser

Klagenfurt ist im Rammstein-Fieber. Das gestrige Konzert, bei dem die Neue-Deutsche-Härte-Band rund um Sänger Till Lindemann den Fans ordentlich eingeheizt hat, war nur der Auftakt. Heute folgt die zweite Live-Show der deutschen Metalband. Doch das ist noch nicht alles: Im fritz-Club am Viktringer Ring 39 können Fans noch heute Merch ihrer Lieblingsband kaufen. Dort hat gestern ein Rammstein-Pop-up-Store eröffnet, der von 9.30 bis 18 Uhr geöffnet hat. Und das Angebot kommt gut an: Die Schlange war bereits am Vormittag sehr lang.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.07.2024 um 10:27 Uhr aktualisiert