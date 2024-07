Kein Aufatmen: Steirische Feuerwehren noch immer im Unwetter-Einsatz

In den Gemeinden Mautern, Traboch und Thörl wurde in der Nacht auf den heutigen Mittwoch, den 17. Juli 2024 Zivilschutzalarm ausgelöst. Die Einwohner wurden daher gebeten, zu Hause zu bleiben, höher gelegene Räume aufzusuchen und Keller und Tiefgaragen zu meiden. „Es ist echt schlimm hier. So etwas habe ich noch nie gesehen. Mein größter Dank gilt den Einsatzkräften“, so schildert eine Einwohnerin von Thörl die alarmierende Lage vor Ort gegenüber 5 Minuten. Bilder zeigen die Spur der Verwüstung, welche die Unwetter in Thörl hinterlassen haben.

Wassermengen rissen Fahrzeuge mit sich

Sintflutartige Regenfälle ließen den Feistringbach zu einem reißenden Fluss anschwellen und verursachten im Zentrum von Thörl immense Zerstörungen. Die Wassermassen rissen Fahrzeuge mit sich, überschwemmten Keller und Häuser und führten zu Verklausungen. Menschen mussten gerettet werden, und die B20 zwischen Kapfenberg und Thörl wurde aufgrund der Überflutungen komplett gesperrt.

350 Kameraden rückten zur Unterstützung aus

Am heutigen Donnerstag stehen die Feuerwehren immer noch im Einsatz: „Nach nur einer kurzen Verschnaufpause und ein wenig Schlaf, ging es für die Einsatzkräfte heute in der Früh weiter. 25 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Thörl starteten um 6.30 Uhr wieder ihre Arbeit. Aufgrund der massiven Anzahl von weiteren Schäden an Wohnhäusern bzw. an der Infrastruktur wurden für heute fünf Züge des Katastrophenhilfsdienst (Bruck/Mur, Graz-Umgebung, Feldbach, Weiz und Liezen) mit insgesamt rund 350 Kameraden zur Unterstützung ins Katastrophengebiet Aflenz und Thörl einberufen“, informiert die FF Thörl.

Schaden ist enorm

Weitere Keller werden ausgepumpt, die Zufahrtsflächen der unzähligen Wohnhäuser vom mittlerweile gehärteten Schlamm, so gut es geht, befreit und Schäden an den Straßen und Brücken notdürftig repariert. „Das genaue Schadensausmaß kann noch nicht abgeschätzt werden, ist jedoch enorm. Zusätzlich wird eine Hubschraubererkundung durchgeführt, um eventuelle Schadenslagen im nicht zugängigen Gebiet detaillierter zu erkunden“, so die verheerende erste Bestandsaufnahme.