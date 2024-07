Wetter in Kärnten: Heute lokale Schauer, morgen Gewitterwarnung erwartet

Nach den schweren Unwettern mit Hagel und punktuellem Starkregen, die die Einsatzkräfte in Kärnten stark gefordert haben, ist heute im südlichsten Bundesland mit stabilerem Wetter zu rechnen. Einige Gewitterzellen sind jedoch auch heute möglich. Wir haben bei Geosphere Austria nachgefragt, was die Kärntner heute wettertechnisch zu erwarten haben.

Lokale Schauer und punktueller Starkregen

Wie uns der Wetterexperte Alexander Hedenig am Telefon erklärte, sind die Wetterbedingungen in Kärnten heute stabiler als gestern. „Es gibt weniger Gewitterzutaten, gewittrige Schauer sind eher über dem Bergland möglich“, so Hedenig. Am späteren Nachmittag können sich in Oberkärnten Gewitterzellen bilden, die jedoch hauptsächlich auf das nördliche Bergland beschränkt bleiben sollten. In der ersten Nachthälfte kann es passieren, dass die Schauer von den Hohen Tauern aus auf Oberkärnten übergreifen und sich vom Mölltal bis nach Spittal an der Drau ausbreiten. Hagel wird nicht erwartet, jedoch kann es punktuell zu Starkregenfällen kommen. Im Raum Villach und Klagenfurt wird es heute wahrscheinlich trocken bleiben.

Morgen Gewitterwarnung für ganz Kärnten

Nach einem vergleichsweise ruhigen Donnerstag werden morgen im gesamten Bundesland Gewitter erwartet. „Wahrscheinlich wird eine Gewitterwarnung für ganz Kärnten und Osttirol herausgegeben werden“, erklärt Hedenig. Auch lokale Starkregenfälle werden erwartet. Wie du dich bei Unwettern richtig verhältst, haben wir hier für dich zusammengefasst.