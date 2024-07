Funky Neueröffnung in Villach

Die gebürtige Kroatin Ivana Buljat eröffnete am Dienstag, dem 16. Juli, ihren FUNKY STORE in Villach in der Köllpassage 19. Interessierte Besucher konnten sich am Eröffnungstag das vielfältige Sortiment anschauen. Angeboten wird unter anderem handgemachter Schmuck, Taschen und Souvenirs sowie ausgewählte Designer-Kleidungsstücke und -Accessoires. Zudem können auch hochwertige Kosmetikartikel erworben werden.

©Jaramedia | Ivana Buljat vor dem FUNKY STORE. ©Marta Gillner Photography | Der neue Shop bietet ein vielfältiges Sortiment. ©Marta Gillner Photography | In die Köllpassage 19 in Villach ist der FUNKY STORE eingezogen.

Diversität, Qualität, Individualität

Ivana Buljat: „Meinen FUNKY STORE im Herzen von Villach zu eröffnen, war ein lang gehegter Traum. In meinem Konzept spiegelt sich Diversität wider – verbunden mit Qualität und Individualität. Immer wieder wird es auch Einzelstücke in der Mode und im Handwerk geben.“ In das Shopkonzept sollen zukünftig Modeschauen, Auftritte von Künstlern und Vorführungen von Handwerkern, deren Produkte Ivana Buljat im Shop vertreibt, integriert werden.