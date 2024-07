Brutaler Überfall: Wenn du diesen Mann siehst, ruf sofort die Polizei

Veröffentlicht am 18. Juli 2024, 12:28 / ©LPD Wien

In weiterer Folge soll der Tatverdächtige das Opfer zu Boden gestoßen, ein weiteres Schmuckstück und Bargeldbestände in einem drei stelligen Bereich aus der Wohnung an sich genommen haben und geflüchtet sein. Die 78-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

©LPD Wien | Der Mann steht im Verdacht, am 9. Mai 2024 gegen 16 Uhr an der Wohnungstüre des 78-jährigen Opfers angeklopft, diese mit Pfefferspray besprüht und ihr die Kette vom Hals gerissen zu haben. ©LPD Wien | Nach dem Mann wird gesucht. ©LPD Wien | Die Polizei bittet um Hinweise.

Hinweise gesucht

Fotos des Mannes konnten nun gesichert werden. Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West unter 01-31310/25110 oder 25100 erbeten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.07.2024 um 12:31 Uhr aktualisiert