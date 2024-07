Spitzenradsportler ist beim nächsten CityRadeln mit am Start

Das CityRadeln kommt auch am 24. Juli wieder auf Touren.

Ab in die Pedale:

Das CityRadeln kommt auch am 24. Juli wieder auf Touren.

Veröffentlicht am 18. Juli 2024, 12:39 / ©Steirerwerk

Hunderte Radler sind im Juni gemeinsam in die Pedale getreten. Nun kommt das „Grazer Peloton“ bei der Weber-Grill-Tour am 24. Juli 2024 erneut auf den Geschmack. Mit 20,2 Kilometern ist es übrigens die längste Ausfahrt der Saison, die in den Süden der Stadt bis nach Seiersberg führt. Auf Touren kommt neben Spitzenradsportler Edi Fuchs diesmal auch wieder Vizebürgermeisterin Judith Schwentner.

Die Route Start ist um 18 Uhr auf dem Mariahilferplatz, von dort geht’s unter anderem über den Grieskai – Karlauer Gürtel – Lazarettgürtel – Triester Straße – B 67 – Feldkirchner Straße – Mitterstraße — Sandgrubenstraße – Josef-Pock-Straße zur Weber-Grill-Labestation in der Rudolf-Kratochwill-Straße, wo man bei Speis und Trank Kraft tanken kann. Danach geht’s weiter über – Werschweg – Maria-Pfeifer-Straße und in Richtung Norden über die – Neuseiersberger Straße – die Gradnerstraße in Richtung Westen – und schließlich über Kärntner Straße – Lazarettgasse – Elisabethinergasse – Volksgartenstraße – Lendplatz – Keplerstraße zurück zum Mariahilferplatz.

Abschluss des heurigen City-Radelns am 28. August

Das Finale des heurigen City-Radelns ist am 28. August: mit der METRO-Tour. Start ist auch dann um 18 Uhr auf dem Mariahilferplatz. Mitmachen können alle geübten Radfahrer und auch Minderjährige dürfen unter Aufsicht teilnehmen. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr.