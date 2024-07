Streit eskalierte: Mann ging mit Messer auf Bekannten los

Veröffentlicht am 18. Juli 2024, 12:41 / ©Montage: Canva/ Montage

Zwischen zwei Bekannten soll es an der Wohnadresse von einem der Beiden im Stiegenhaus zu einem Streit gekommen sein. Der 29-Jährige soll mehrmals lautstrak gegen die Wohnungstür des 27-Jährigen getreten haben. In weiterer Folge soll der Streit eskaliert sein, wobei der 27- Jährige den 29-Jährigen mit einem Messer verletzt haben soll.

Mann wegen schwerer Körperverletzung vorläufig festgenommen

Der 29-Jährige wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in weiterer Folge in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige wurde wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung in seiner Wohnung vorläufig festgenommen. Das Küchenmesser, mit dem er den 29-Jährigen verletzt haben soll, wurde sichergestellt. Der Tatverdächtige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.