Totalsperren im August: Sanierungsarbeiten in Eisenkappel-Vellach und Neuhaus

Morsche Holzteile, korrodierte Stahlträger und desolater Fahrbahnbelag: Sowohl die Potokgrabenbrücke als auch die Pristounigbrücke sind bereits über 40 Jahre alt und weisen inzwischen erhebliche Schäden an mehreren Bauteilen auf. Besonders stark betroffen ist der Tragwerksbereich der beiden Holz-Stahl-Brücken, die sich an der L131 in der Trögerner Klamm in der Gemeinde Eisenkappel-Vellach befinden. „Die Landesbrücken befinden sich in einem mangelhaften Zustand und müssen im Sinne der Verkehrssicherheit noch dieses Jahr saniert werden. Für die Baumaßnahmen haben wir eine halbe Million Euro reserviert“, erklärt Straßenbaureferent Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber.

Sanierungsarbeiten an den Brücken an der L131 starten am 22. Juli

Die Vorbereitungen für die komplexen und aufwändigen Instandsetzungsmaßnahmen beginnen am Montag, 22. Juli, und werden in zwei Etappen durchgeführt. Zunächst werden die Brückenbauwerke saniert, indem unter anderem die bestehenden Stahlträger-Tragwerke zur Gänze abgetragen und durch neue aus Stahlbeton ersetzt werden. Im zweiten Abschnitt wird eine Fahrbahnsanierung an der L131 Trögerner Straße durchgeführt. Zusätzlich zu den Asphaltierungsarbeiten wird hangseitig eine durchgehende Drainagierung eingebaut, vorhandene Straßenschächte werden an das neue Niveau angepasst und zusätzliche Schächte errichtet, um eine kontrollierte Ableitung der Oberflächenwässer zu gewährleisten.

Totalsperren im August

Während der Tragwerkserneuerung bei der Potokgrabenbrücke ist Anfang August eine fünftägige Totalsperre und nach einwöchiger Verkehrsfreigabe bei der Pristounigbrücke eine 14-tägige Totalsperre erforderlich. Die restlichen Brücken- und Straßeninstandsetzungsmaßnahmen können unter Aufrechterhaltung des Verkehrs bei halbseitiger Verkehrsführung durchgeführt werden. Die Gesamtfertigstellung der Baumaßnahmen ist Ende September geplant.

Sanierungsarbeiten in Neuhaus starten am 22. Juli

In den nächsten Wochen müssen Autofahrer wieder mit temporären Verkehrsbehinderungen auf der B81 Bleiburger Straße im Gemeindegebiet von Neuhaus rechnen. Ab Montag, 22. Juli, finden Sanierungsarbeiten an der Landesstraße statt, die auf einer Länge von über 600 Metern nahe der Ortschaft Neuhaus (Höhe Museum Liaunig) sanierungsbedürftig ist. Parallel dazu wird die Talbrücke an der B81 instandgesetzt, die bereits massive Schäden unter anderem an Fahrbahnübergangskonstruktion, Randbalken, Fahrbahn und Abdichtungen aufweist.

Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Oktober

„Wir haben die beiden Bauvorhaben zusammengezogen, um Synergien zu nutzen, Kosten zu sparen und die Behinderungen für die Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten“, sagt Straßenbaureferent Gruber. Die Arbeiten werden unter Aufrechterhaltung des Straßenverkehrs halbseitig, mittels Ampelregelung durchgeführt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 815.000 Euro und dauern voraussichtlich bis Ende Oktober.

Zwei Abschnitte der B81 wurden bereits saniert

In den Vorjahren wurden schon zwei Abschnitte an der B81 Bleiburger Straße saniert und insgesamt 855.000 Euro aus dem Straßenbaureferat in die Instandsetzung der wichtigen Pendlerstrecke zwischen Bleiburg und Lavamünd investiert.