Rucksack voller Beute: Dieb auf frischer Tat ertappt

Gestern Abend, 17. Juli, beobachtete ein aufmerksamer Passant einen Mann, als dieser am Schloss eines Fahrrades, dass an einem öffentlichen Fahrradständer befestigt war, hantierte. Als die Beamten eintrafen machte sich der 40-Jährige (Staatsangehörigkeit: Ungarn) mit einem Leatherman am Schloss des Fahrrades zu schaffen.

Rucksack voller Diebesgut

Der Tatverdächtige wurde wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls vorläufig festgenommen. Im Rucksack des 40-Jährigen wurde Diebesgut, das vermutlich von anderen begangen Delikten stammte, und eine geringe Menge Suchtmittel vorgefunden. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 40-Jährige auf freiem Fuß angezeigt.