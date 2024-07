Kult-Lokal im Bezirk Klagenfurt-Land wird verkauft

Veröffentlicht am 18. Juli 2024, 13:29 / ©Google Maps

„Liebe Gäste, mit Bedauern müssen wir euch mitteilen, dass ‚Das Hobisch‘ geschlossen bleibt.“ Mit diesen Worten verabschiedete sich das Team des ehemaligen Restaurants in Tultschnig in der Gemeinde Krumpendorf Mitte Jänner von seinen Gästen. Wenig später wurde ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet – 5 Minuten berichtete. Nun steht das bekannte Lokal zum Verkauf.

Bekanntes Restaurant in Tultschnig steht zum Verkauf

Die 3.246 Quadratmeter große Grundstücksfläche samt Landhotel und einem Stall wird derzeit auf der Marktplattform willhaben.at feil geboten. Der Mindestkaufpreis liegt bei 920.000 Euro. Laut Gutachten sei die Liegenschaft jedoch weit mehr wert, nämlich knappe 1.840.000 Euro. „Das Hauptgebäude wurde um 1900 errichtet und 1966 durch einen Zubau erweitert. 2020 wurde das gesamte Landhotel inkl. Restaurant und Küche kernsaniert“, heißt es in der Ausschreibung. Im Hauptgebäude befinden sich neben dem Restaurant und der Küche auch ein Apartment mit Küchenzeile sowie zwei Suiten und zwei Doppelzimmer. Im Nebengebäude seien zudem drei weitere mögliche Doppelzimmer im Edelrohbau. Nähere Informationen gibt es online unter verkauf.hudej.com.