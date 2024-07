Nach Steinschlag: Donau-Straße B3 gesperrt

„Da am gegenüberliegenden Ufer auch die B33 zwischen Aggsbach-Dorf und Aggstein gesperrt ist, sind beide Verbindungen zwischen den Donaubrücken bei Melk und Mautern nicht durchgängig passierbar,“ so der ÖAMTC. „Man kann in vielen Fällen nur sehr großräumig ausweichen.“ Die Dauer der Sperre steht noch nicht fest. Zunächst muss ein geologisches Gutachten eingeholt werden. „Wer einen Ausflug in die Wachau plant, ist gut beraten, sich vor Fahrtantritt über die möglichen Routen zu informieren. Sonst nimmt man weiträumige Umwege in Kauf“, so die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.07.2024 um 14:07 Uhr aktualisiert