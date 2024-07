Ab Herbst startet ein neuer Universitätskurs in Graz

In Zusammenarbeit zwischen der Stadt Graz und der UNI for LIFE, die Weiterbildungsinstitution der Universität Graz, findet im Herbst 2024 der Universitätskurs „Corporate Communication – Professionelle Kommunikation für Unternehmen, NGOs und öffentliche Verwaltung“ statt. Stipendien mit bis zu 70 Prozent des Kursbeitrages sind möglich.

Dauert ein Semester und ist berufsbegleitend

Der einsemestrige berufsbegleitende Universitätskurs „Corporate Communication“ bietet praxisnahe Einblicke in Kommunikationsmodelle, Campaigning und Krisenkommunikation. Eine Exkursion zur Kommunikationsabteilung der Stadt Graz rundet das Semester ab. Die kompakte Weiterbildung soll Newcomern in der Unternehmenskommunikation ansprechen. Außerdem versteht sich der Universitätskurs als Zusatzkompetenz für NGO’s, Studierende, Informationsbeauftrage oder Start-ups, die an guter Kommunikation in Unternehmen interessiert sind und mit universitärem Background aktiv an Corporate Communication schrauben möchten. Alle angemeldeten TeilnehmerInnen des Universitätskurses kommen in den Genuss eines Stipendiums.