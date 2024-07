Nach 10 Jahren: Café im Bezirk Spittal schlitterte in die Pleite

Seit zehn Jahren gibt es das Café "Greissler" in Flattach.

Veröffentlicht am 18. Juli 2024, 14:30 / ©Pexels/David Foster

Am 10. Oktober 2014 hat das Café „Greissler“ in Flattach im Bezirk Spittal an der Drau eröffnet. Jetzt, knappe zehn Jahre später, wurde über Gläubigerantrag ein Konkursverfahren über den Betrieb eröffnet. Vier Dienstnehmer sind von der Insolvenz betroffen. Informationen über die Aktiva oder Passiva des Unternehmens sind laut dem AKV EUROPA aktuell noch nicht bekannt. Zum Insolvenzverwalter wurde der Spittaler Rechtsanwalt Robert Steiner bestellt. Forderungen können bis zum 12. August 2024 eingereicht werden.