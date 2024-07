Sexuelle Belästigung hat am Villacher Kirchtag keinen Platz

Die Sicherheit der Besucher ist während der Kirchtagswoche auch heuer wieder ein wichtiges Thema. Kirchtagsobfrau und Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ) hat daher eine Anlaufstelle für sexualisierte Gewalt initiiert: „[Sie] ist ein klares Bekenntnis der Stadt, dass sexuelle Belästigung und aufdringliches Verhalten nicht toleriert werden. Trotz ausgelassener Stimmung und Feierlaune sind die individuellen Grenzen jeder Person zu respektieren!“

©Stadtmarketing / Gillner Kirchtagsobfrau und Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser

Anlaufstelle für sexualisierte Gewalt am Villacher Kirchtag

Auch heuer ist eine Anlaufstelle für sexualisierte Gewalt in der Khevenhüllerschule untergebracht. Dort können Betroffene mit professionellen Beraterinnen in einem geschützten Raum über die erlebte Grenzüberschreitung sprechen. Frauenbeauftragte Alisa Herzog betont: „Gerade bei Großveranstaltungen passiert eine Belästigung oft unbemerkt und anonym. Die Beraterinnen sind alle in frauenspezifischen Institutionen tätig und besonders auf das Thema sexualisierte Gewalt geschult. Sie helfen dabei, einzuschätzen, was passiert ist und leisten Krisenintervention im Anlassfall.“

Plakatkampagne „Nein heißt Nein!“

Unterstützt wird die Aktion wieder mit der Plakatkampagne „Nein heißt Nein!“, die in sämtlichen WC-Containern im gesamten Kirchtagsgelände ausgehängt werden. „Wenn auch Villachs Gastrononomiebetriebe Interesse haben, können sie sich gerne bei uns melden ([email protected]). Wir haben noch Flyer und Plakate zum Verteilen“, so Herzog.