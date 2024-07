Hilfe aus dem ganzen Land: Über 200 Florianis eilten ins Katastrophengebiet

Katastrophale Überschwemmungen zerstörten Existenzen. So wurde auch eine Fischzucht in Deutschfeistritz völlig verwüstet.

Auch der gestrige Abend verlief in der Obersteiermark nicht unwetterfrei. Wie der Landesfeuerwehrverband Steiermark heute Mittag, Donnerstag 18. Juli 2024, nun bekannt gibt, kam es in den Abendstunden in den Feuerwehrbereichen Murau, Judenburg, Knittelfeld und Leoben zu rund zwei Dutzend Unwetter-Einsätzen. Mehrere Stunden lang gaben die Feuerwehren mit Pump- und Sicherungsarbeiten ihr Bestes.

Aufatmen in Mürzzuschlag

Wie bereits berichtet, trafen die Unwetter die Obersteiermark am vergangenen Dienstagabend, 16. Juli 2024, besonders schwer. Unter anderem mussten mehrerer Häuser in der Gemeinde Thörl evakuiert werden. Heute Mittag gaben die Florianis einen kleinen Grund zum Aufatmen. Im Bereich Mürzzuschlag sind die Arbeiten aus Feuerwehrsicht seit gestern Nacht abgeschlossen. „Im Bereich Leoben sind aktuell vier örtliche Feuerwehren mit rund 30 Mitgliedern in Kalwang, Mautern und Trofaiach/Gai noch mit Sicherungs-, Aufräum- und Reinigungsarbeiten beschäftigt“, heißt es von Seiten der Florianis in einem aktuellen Lagebericht.

Über 200 Florianis eilten zur Hilfe

Im Bereich Bruck an der Mur, in den Gemeinden Thörl und Aflenz, wo die Unwetterfront am Dienstagabend massive Überflutungen und Schäden verursacht hat, laufen die Aufräumarbeiten aktuell weiter auf Hochtouren. Unterstützung bekamen die Feuerwehren auch aus Graz-Umgebung, Hartberg und Weiz. „Auch aus anderen Landesteilen sind Katastrophenschutz-Züge heute vor Ort im Einsatz“, schildern die Einsatzkräfte weiter. Diese KHD-Züge kommen quer aus dem ganzen Land – aus Graz-Umgebung, Feldbach, Liezen sowie Weiz. 202 Florianis und 46 Fahrzeugen reisten zur Unterstützung an, um den rund 150 örtlichen und regionalen Einsatzkräften bei den Aufräum- und Reinigungsarbeiten zu Seite zu stehen. Heute Nachmittag werde anhand des Lagebildes entschieden, ob der KHD-Einsatz auch morgen Freitag fortgeführt werden muss, heißt es von Seiten der Feuerwehr abschließend.