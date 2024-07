Land Kärnten: Rechnungsabschluss weist Millionen-Defizit auf

Aktuell arbeitet die Kärntner Landesregierung am Budgetpfad für die kommenden Jahre.

Aktuell arbeitet die Kärntner Landesregierung am Budgetpfad für die kommenden Jahre.

Veröffentlicht am 18. Juli 2024, 15:53 / ©Montage: 5 Minuten

Finanzreferentin Gaby Schaunig (SPÖ) erläuterte im Anschluss an die Landtagsdebatte zum Rechnungsabschluss: „Wir haben in den guten Jahren Schulden abgebaut – und zwar insgesamt fünfmal – und in den Krisenjahren mit HETA, Covid und Teuerung notwendige Ausgaben und Investitionen getätigt.“ Dies spiegele sich nun auch im vorliegenden Rechnungsabschluss und Nachtragsvoranschlag wider. Bestätigt wurde ein Nettoabgang 142,4 Millionen Euro. SPÖ und ÖVP stimmten für den Abschluss, FPÖ und Team Kärnten waren dagegen.

©Rauchenwald Am Foto: Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ)

Schaunig zu Kärntner Nachtragsvoranschlag 2024

Im Nachtragsvoranschlag 2024 seien in erster Linie die Ergebnisse des Finanzausgleiches abgebildet worden – sowohl Einnahmen- als auch Ausgabenseitig. Dazu zählen laut Landeshauptmann-Stellvertreterin Schaunig unter anderem die Bereiche Elementarbildung, Gesundheit und Pflege sowie Energie, Wohnbau und Mobilität. Die prognostizierten Einzahlungen für 2024 steigen damit um 153 Millionen Euro, die Auszahlungen um 149,9 Millionen Euro. Der Nettofinanzierungssaldo liegt nunmehr bei 489,27 Millionen Euro.

„Werden der nächsten Generation keinen Rucksack hinterlassen„

Aktuell arbeite die Landesregierung gemeinsam mit der Landesverwaltung am Budgetpfad für die kommenden Jahre. Man wolle sich nicht zu Schnellschüssen verleiten lassen, sondern die Maßnahmen, die über den Sommer ausgearbeitet werden, eingehend prüfen und dann darüber entscheiden, wo welche Schritte gesetzt werden, so Schaunig. Ziel sei es, die Neuverschuldung zu bremsen und einen soliden Budgetpfad beizubehalten, „weil wir der nächsten Generation keinen finanziellen Rucksack hinterlassen möchten, wie wir ihn leider 2013 vorfinden mussten“, so Schaunig abschließend.