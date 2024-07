960 Betroffene: „Liebherr“ will Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken

Am Foto: Der Liebherr-Unternehmensstandort in Lienz.

Veröffentlicht am 18. Juli 2024

Die Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH ist auf die Entwicklung und Produktion von Kühl- und Gefriergeräten für den privaten und gewerblichen Gebrauch spezialisiert. Das Unternehmen zählt momentan rund 1.350 Beschäftigte. In einem Interview mit dem Onlinemedium dolomitenstadt.at räumt die Geschäftsführung nun jedoch massive Einbrüche am Kühlgeräte-Markt ein.

Hunderte Mitarbeiter aus Osttirol bald in Kurzarbeit?

Aufgrund dessen sollen im Oktober, November und Dezember knapp 960 Mitarbeiter aus dem produktionsnahen Bereich in Kurzarbeit geschickt werden. Einen entsprechenden Antrag will der Konzern in den kommenden Wochen beim Innsbrucker Arbeitsmarktservice (AMS) stellen.