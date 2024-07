Rezepte gefälscht: Kärntnerin (25) dealte mit Medikamenten

Veröffentlicht am 18. Juli 2024, 16:52 / ©Montage: Canva & 5 Minuten

Eine 25-jährige Frau aus dem Bezirk Wolfsberg soll im Februar und März 2024 gefälschte Kassenrezepten in verschiedenen österreichischen Apotheken eingelöst haben. Beamte der Polizeiinspektion St. Andrä im Lavanttal kamen schließlich dahinter. Für die Rezeptfälschungen habe sie persönliche Daten von weiteren bekannten Mittätern erhalten, so die Polizisten. Die Medikamente verkaufte sie schließlich im Suchtgiftmilieu weiter.

Ermittlungen voll im Gange

Bei einer durchgeführten Hausdurchsuchung wurden in Summe 267 gefälschte und bereits vorgedruckte Kassenrezepte sowie 736 rezeptpflichtige Medikamente und eine geringe Menge an Cannabis und Opiaten sichergestellt. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand erwirtschaftete die Frau durch den Verkauf der Medikamente einen Erlös von einigen tausend Euro“, so die Polizei abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.07.2024 um 16:55 Uhr aktualisiert