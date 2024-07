Die Abkürzung C-ITS steht für „Cooperative Intelligent Transport Systems“, was übersetzt „Kooperative intelligente Verkehrstechnik“ bedeutet. Es handelt sich dabei um eine Technologie, mit der Fahrzeuge untereinander sowie mit der Verkehrsinfrastruktur kommunizieren können. Diese wird bis spätestens Ende 2025 in sämtlichen Fahrzeugen der Holding Graz Linien zum Einsatz kommen und den Öffentlichen Verkehr nachhaltig verbessern.

Schneller und modern – Grazer Ampeln auf einem neuen Level

„Durch die Umrüstung sowie der Ausstattung der betroffenen Ampeln in Graz kann die Bevorrangung des öffentlichen Verkehrs damit auf ein neues, zukunftsfähiges Level gehoben und Verspätungen reduziert werden“, teilt die Holing Graz heute Nachmittag, Donnerstag 18. Juli 2024, mit. Zusätzlich zur Modernisierung des Priorisierungssystems könne das Fahrpersonal beim vorausschauenden und energiesparenden Fahren, aber auch in verkehrssicherheitskritischen Situationen unterstützt werden, heißt es weiter. Für die Umstellung von der Funkpriorisierung auf C-ITS sind die Ausrüstung von rund 200 Bussen, rund 100 Straßenbahnen sowie rund 165 Verkehrslichtsignalanlagen notwendig.

©HoldingGraz/Foto Fischer So sieht das neue System aus.

Umweltfreundlich und sicher durch Graz

„Bis 2040 wollen wir es schaffen, dass 80 Prozent der Wege in Graz im Umweltverbund, also zu Fuß, mit dem Rad oder mit den Öffis, zurückgelegt werden. Damit wir dieses Ziel erreichen, braucht es für die Grazer ein attraktives Angebot im Öffentlichen Verkehr und C-ITS leistet einen wesentlichen Beitrag dazu“, so Vizebürgermeisterin Judith Schwentner bei der Präsentation des neuen Verkehrssystems. Der Einsatz modernster Technologie in allen Bussen und Straßenbahnen der Grazer Linien soll die Sicherheit im Verkehr klar optimieren, heißt es von Seiten des Vorstandsdirektors der Holding Graz Linien, Mark Perz.

So wird das neue Verkehrssystem in Graz umgesetzt

Die Ausrüstung von Bussen und Straßenbahnen soll in den Sommermonaten durchgeführt werden. Die Ausrüstung und Inbetriebnahme der zusätzlichen Ampeln erfolgen im gesamten Stadtgebiet. Bei Neubauten wird künftig bereits bei der Planung überlegt, inwiefern das neue Verkehrssystem mit C-ITS Sinn macht.

Das neue Verkessystem im Detail: C-ITS dient zum Austausch von standardisierten Nachrichten zwischen Fahrzeugen untereinander oder/und zwischen Fahrzeugen und der Infrastruktur.

Bei der direkten Kommunikation mit der Infrastruktur übermittelt das Fahrzeug einerseits Informationen über sich selbst. Andererseits kann das Fahrzeug auch Informationen übermitteln, die es aus seiner unmittelbaren Umgebung wahrgenommen hat.

Die Datenübertragung zwischen den Fahrzeugen hat einen großen Einfluss auf die Fahrzeugsicherheit, insbesondere bei der Weiterentwicklung von Unfallvermeidungssystemen.

Durch die Kommunikation unter den Fahrzeugen werden Informationen über Geschwindigkeit und Position anderer Fahrzeuge in ihrer Umgebung ausgetauscht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.07.2024 um 17:12 Uhr aktualisiert