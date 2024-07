Herzinfarkt bei Treffen mit Betrüger: Polizisten retten Mann das Leben

Veröffentlicht am 18. Juli 2024, 17:08 / ©LPD Wien

Am 1. Juli 2024 wurde die Rip-Deal-Unit Vienna ersucht Kontakt mit einem 50-jährigen Mann aufzunehmen. Dieser gab an, dass sein Sohn ihm mitgeteilt habe, mutmaßliche „Schuldeneintreiber“ hätten sich bei ihm im Namen eines Inkassoinstituts gemeldet. Diese seien auf dem Weg zu ihm. Es konnte rasch eruiert werden, dass das eigentliche Inkassoinstitut nichts über diesen Umstand wusste, kein Mitarbeiter damit betraut war und die verwendete Mobilnummer eine dänische Vorwahl aufwies.

Mann erlitt Herzinfarkt bei Treffen mit „Schuldeneintreiber“

Da der 50-Jährige sowie die Beamten schnell zu dem Schluss kamen, dass hierbei ein offensichtlicher Betrug geplant war, wurde ein Treffen mit den mutmaßlichen „Schuldeneintreibern“ inszeniert. Im Zuge dessen, konnten die Beamten der Rip-Deal-Unit Vienna den offensichtlich angeschlagenen körperlichen Zustand des 50-Jährigen wahrnehmen. Dieser schwitzte übermäßig stark und wies Kurzatmigkeit sowie eine blasse Gesichtsfarbe auf. Da ein medizinischer Notfall gegeben war, bzw. das Eintreten eines solchen kurz bevorstand, wurden weitere einsatz- und kriminaltaktische Maßnahmen hintangestellt. Da der Verdacht eines Herzinfarkts gegeben war, wurden umgehend Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet sowie die Berufsrettung alarmiert.

Rip-Deal-Unit Vienna wurde zu Lebensrettern

Durch die eintreffende Rettung konnte durch ein Sofort-EKG die Erstdiagnose „Schwerer Herzinfarkt“ festgestellt werden. Der Mann wurde in einem kritischen Zustand in ein Spital gebracht. Weitere Maßnahmen bezüglich der „Schuldeneintreiber“ wurden beendet, um den anwesenden Sohn zu unterstützen. Der 50-Jährige befindet sich aufgrund des raschen Erkennens und Agierens des Landeskriminalamtes Wien, sowie der raschen Verständigung der Rettung und dem professionellen Einschreiten dieser, auf dem Weg der Besserung.

So gehen Rip-Deal-Betrüger vor

Rip-Deal-Betrüger täuschen ihren Opfern vor, Luxusgüter wie hochpreisige Uhren, Immobilien, Boote oder Autos sowie Goldmünzen, Goldbarren oder Kryptowährungen kaufen zu wollen. Sie geben sich als reiche Geschäftsleute, Oligarchen oder Scheichs aus und feilschen beim Handeln auch nicht. Durch die persönliche Kontaktaufnahme und viel Aufwand bauen die Täter eine Vertrauensbasis auf und versuchen Opfer auch auf andere betrügerische Art um ihr Eigentum zu bringen. Im Landeskriminalamt (LKA) Wien – Außenstelle Zentrum-Ost – ist die Rip- Deal-Unit Vienna eingerichtet. Die spezialisierte Ermittlungsgruppe ist für ganz Wien zuständig, unterstützt jedoch österreichweit und auch bei internationalen Anfragen. „Auch wenn die Kollegen der Rip-Deal-Unit Vienna ausgewiesene Spezialisten in Sachen Eigentumskriminalität sind, so wissen auch sie, dass das Leben von Menschen dem Eigentum stets vorangestellt werden muss“, teilt die Polizei in einer Aussendung zu dem Vorfall mit.