72-Jähriger bei Unfall mit Traktor schwer verletzt

Veröffentlicht am 18. Juli 2024, 17:16 / ©pixabay.com

In der hydraulisch gesteuerten Heckmulde befand sich außerdem ein 72-jähriger Bekannter. Der Lenker musste plötzlich zwei entgegenkommenden Radfahrern in Richtung der hangseitigen Stützmauer ausweichen. „Dabei hängte er mit der Heckmulde in der Steinmauer ein, sodass die Heckmulde zunächst gegen das Führerhaus geschleudert wurde“, berichtet die Polizei. Der rechte Teil der Heckmulde blieb auf der Steinmauer liegen, während das linke Seitenteil auf den Asphalt stürzte.

Lenker schwer verletzt

Der Beifahrer kam auf dem Asphalt zu liegen, wobei er mit der rechten Hand eingeklemmt wurde. Er konnte rasch vom Lenker aus seiner misslichen Lage befreit werden. Der 72-jährige wurde mit schweren Verletzungen nach der Erstversorgung durch die Rettung und Notarzt vom C8 ins LKH Feldkirch eingeliefert. An der Steinmauer und an der Zugmaschine/Heckmulde entstand erheblicher Sachschaden. Die L24 war aufgrund des Unfalls eine Stunde für den gesamten Verkehr gesperrt.