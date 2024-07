Neuer Trend: Was hat es mit den „Secret Packs“ auf sich?

Pakete aus Versandhäusern werden in Automaten verkauft.

Veröffentlicht am 18. Juli 2024, 17:48 / ©Montage/Pexels

Der Social Media Trend wird nun auch in Österreich immer beliebter. Aber was genau steckt hinter den Automaten, gefüllt mit Paketen?

Was sind „Secret Packs“?

Secret Packs sind nicht zugestellte Pakete oder Retouren von verschiedenen Versandhäusern. Diese werden in Automaten als besondere Überraschung verkauft. Durch das Ungewisse entsteht ein besonderer Reiz für die Kunden. Denn im Vorhinein ist nicht ersichtlich, welchen Inhalt das Paket bereithält. Es könnten unter anderem elektronische Geräte, Kleiderstücke, Spielzeug oder auch Haushaltsgegenstände verpackt sein. Laut verschiedenen TikTok-Videos wurden unter anderem schon Handys ausgepackt.

Und so funktioniert es:

Die Besitzer von Verkaufsautomaten kaufen nicht abgeholte Rückverpackungen in großen Mengen und verkaufen sie als Überraschungsprodukte in ihren Automaten zu einem festen Preis. Der Preis variiert, abhängig von der Größe, von 9 bis 11 Euro pro Paket. Kunden, die ein aufregendes Einkaufserlebnis haben wollen, können diese Pakete dann dort kaufen. Aber auch das Thema Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle bei dieser Aktion. Die Produkte, die normalerweise vernichtet werden, bekommen eine zweite Chance. Zu finden sind diese Automaten unter anderem in Vöcklabruck, Wien und Steyr.