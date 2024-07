Für guten Zweck: Wiener Tierschutzlauf findet wieder statt

Die Teilnehmer des Tierschutzlaufes in Action.

Veröffentlicht am 18. Juli 2024, 17:51 / ©Kerstin Brueller / VEGAN.at

Am Sonntag, dem 6. Oktober ist es soweit: Der Tierschutzlauf findet zum insgesamt 13. Mal statt. Veranstaltet wird dieser von der Veganen Gesellschaft, gemeinsam mit Tierschutz Austria und dem Sportverein VEGAN.at. Der Startpunkt befindet sich in der Prater Hauptallee, von dort aus geht es weiter in Richtung Lusthausgasse, und dann wieder zurück ins Ziel.

Rahmenprogramm rund um den Lauf

Falls man sich vor dem großen Tag schon mit der Strecke vertraut machen möchte, bietet der Sportverein VEGAN.at Trainingsläufe an. Für Rahmenprogramm und veganer Verpflegung ist ebenfalls gesorgt, von Infoständen über Tierschutz bis hin zu Live-Musik vom DJ ist alles dabei.

©Kerstin Brueller / VEGAN.at Der Sportverein Team VEGAN.at veranstaltet das Event mit.

Das Programm

100 Meter Knirpslauf: 0 bis 7 Jahre, kostenlos, Start 11.30 Uhr (Startnummern werden selbst gebastelt, keine Startnummernabholung notwendig!)

850 Meter Schülerlauf 8 bis 13 Jahre, Warm Up: 11.45 Uhr, Start: 12.00 Uhr

5 Kilometer und 10 Kilometer Hauptläufe, Warm Up: 13.15 Uhr, Start: 13.30 Uhr

5 Kilometer Nordic Walk, Warm Up: 13.15 Uhr, Start: 13.40 Uhr

Die Vorbereitungsläufe