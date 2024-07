Sommer, Sonne, Hitze: So wird Wohnen auch ohne Klimaanlage erträglich

36 Grad und es wird noch heißer: Bei den aktuellen Temperaturen wünschen sich viele eine Klimaanlage. Doch diese verbraucht jede Menge Strom und schadet damit nicht nur der Umwelt, sondern bei den aktuellen Preisen auch dem Geldbörserl. Diese 5 Tipps helfen, damit deine Wohnung auch im Sommer eine kühle Wohlfühloase bleibt – und das ganz ohne Klimaanlage.

Lüften – wichtig und richtig

Auch im Sommer darf auf das Lüften im Haus oder in der Wohnung nicht verzichtet werden. Allerdings sollte erst dann gelüftet werden, wenn es draußen spürbar kühler ist als im Wohnraum selbst. Grundsätzlich gilt: Die Fenster tagsüber geschlossen halten und auch nicht kippen. In der Nacht können die Fenster auf Durchzug gestellt werden. Sollte sich die Luft im Inneren über den Tag spürbar verschlechtern, weil sich beispielsweise mehrere Personen in den Räumlichkeiten befinden, kann und sollte ebenfalls kurz gelüftet werden. Nach dem Stoßlüften sollten die Fenster aber wieder geschlossen werden.

Dunkle Räume – kühle Räume

Um die Wohnung so wenig wie möglich „aufzuheizen“, sind Jalousien, Vorhänge und Co. aktuell dein bester Freund. Am besten gleich nach dem Aufstehen alle Räume, in denen viel Sonne hineinscheint, komplett abdunkeln. Ideal ist, die Sonne schon außerhalb des Fensters abzuschirmen – mit außen angebrachten Rollläden oder Jalousien. Im Notfall einen kann ein Sonnenschutz auch aus einem alten Hand- oder Leintuch gebastelt werden.

Feuchte Tücher aufhängen

Ebenfalls unterstützen feuchte Tücher dabei, die Raumtemperatur zu regulieren. Dafür wird einfach ein Handtuch befeuchtet und in der Wohnung aufgehängt – idealerweise vor einen Ventilator oder morgens und abends vor das geöffnete Fenster. Die Feuchtigkeit wird an die Raumluft abgegeben und das Zimmer gekühlt. Diese Methode sollte allerdings nur im Einzelfall an besonders heißen Tagen eingesetzt werden, da durch die hohe Luftfeuchtigkeit das Schimmel-Risiko steigt. Bei Wohnungen, die zu Schimmel neigen, sollte dieser Tipp nicht angewendet werden.

Finger weg vom Backrohr

Bei den sommerlich heißen Temperaturen ist es ratsam den Backofen und andere Wärmequellen ausgeschalten zu lassen, wenn diese nicht unbedingt gebraucht werden. Auch sämtliche Elektro-Geräte erzeugen Wärme. Es gilt: Alles, was nicht benötigt wird – Fernseher, Kaffeemaschine, Geräte auf Standby und Co. – einfach ausschalten.

Ventilator vs. Klimagerät

Ein Ventilator braucht zwar Strom, aber im Vergleich zur Klimaanlage deutlich weniger. Anders als oft angenommen kühlt ein Ventilator nicht die Luft, sondern unterstützt uns dabei, uns selbst abzukühlen. Wie das geht? Wenn der Ventilator die Luft aufwirbelt und an uns vorbeibläst, verdunstet der Schweiß auf der Haut leichter und wir geben Wärme über die Haut an die Luft ab. Das bedeutet auch, dass ein Ventilator keinen wirklichen Nutzen hat, wenn sich gerade niemand im Raum befindet.