Bärenstarke Leistung! Styrian Bears ziehen in die Silver Bowl ein

In einem aufregenden Halbfinalspiele der Austrian Football League Division 1 gegen die Vienna Knights haben sich die Styrian Bears den Einzug in die Silver Bowl gesichert. Im Saison-Finale treffen die Bären auf die St.Pölten Invaders.

Spannendes Halbfinale

Die Styrian Bears blicken auf eine beeindruckende Saison zurück. Mit einer Bilanz von 7:1 im Grunddurchgang stehen die Bears im Finale. Letzten Samstag konnten sie sich für die Niederlage zu Saisonbeginn revanchieren. Das Halbfinale begann spannend. Im ersten Viertel erzielte Nik Begander einen Touchdownpass auf seinen Bruder Jakob Begander, vollendet durch Stefan Göttfried. Im zweiten Viertel war es Lukas Moyzisch, der sich nach einem Pass durch Begander in der Endzone wiederfand. Abermals war der Kick durch Göttfried gut. Im dritten Viertel wiederholte sich das Muster: Ein weiterer Pass von Nik Begander auf Lukas Moyzisch, gefolgt von einem PAT von Göttfried. Im vierten Viertel erzielte kein Team Punkte.

Silver Bowl Ende Juli

In der Silver Bowl treffen die Styrian Bears auf die St. Pölten Invaders. Bereits im Grunddurchgang luden die Bears die Invaders Ende April zu sich nach Graz ein und siegten mit 45:12. Die Silver Bowl wird am Samstag, 27. Juli 2024, am steirischen Verbandsplatz ausgetragen. Start ist um 16 Uhr. Es ist das erste Mal, dass die Bears die Silver Bowl bestreiten und ausrichten.