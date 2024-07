Neuer Nahversorger eröffnete heute in Bleiburg

„Mein Team und ich werden unsere Kunden mit fachkundiger Beratung sowie einem attraktiven Eigenmarken- und umfassenden Markensortiment überzeugen“, verspricht Filialleiterin Michaela Perchthaler am Eröffnungstag. Der Nahversorger will künftig mit rund 1.900 Produkten auf 588 Quadratmeter Verkaufsfläche überzeugen. „Wir sind stolz, dass PENNY noch mehr Frische und regionale Produkte nach Bleiburg bringt“, so PENNY-Geschäftsführer Kai Pataky. Hinzu kommen neun neue Arbeitsplätze in der Region.

©PENNY / Robert Harson Am Foto: Business-Partner Renate Schautzer, Verkaufsleiter Patrik Opressnig, Filialleiterin Michaela Perchthaler, Rayonsleiterin Evelyn Lesitschnig und Rayonsleiter-Fleisch Johannes Wallner (v.l.)