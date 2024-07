Villacher Paradejournalist Arno Wiedergut in Klagenfurt geehrt

Er ist Paradejournalist, vielfacher Buch-Autor, vernetzt wie kaum ein Zweiter und bekannt für seine besondere Geselligkeit und seinen Humor: Der frühere APA-Kärnten-Chef Arno Wiedergut, der heuer seinen 70. Geburtstag gefeiert hat. „36 meiner 70 Lebensjahre wohne ich in Klagenfurt“, hält der gebürtige Villacher schmunzelnd fest.

Urkunde verliehen

Bürgermeister Christian Scheider verlieh Wiedergut am Donnerstagvormittag die „Dank und Anerkennung“-Urkunde der Landeshauptstadt Klagenfurt. „Mit Arno Wiedergut verbinden mich unzählige Erinnerungen. All unsere Begegnungen waren von Professionalität und Freundschaftlichkeit geprägt und ich habe ihn immer für sein Gespür für gute Geschichten bewundert. Oftmals wurde über diese sogar international berichtet“, erinnert sich Scheider, der Arno Wiedergut nachträglich auch herzlich zum runden Geburtstag gratuliert.

Eindrucksvoller Lebenslauf

Arno Wiedergut sammelte seine ersten journalistischen Erfahrungen während des Gymnasiums in Artikeln für die „Kleine Zeitung“. Während des Publizistik- und Geschichte-Studiums in Wien war er in der Wirtschaftsredaktion der Tageszeitung „Die Presse“ und bei anderen Printmedien tätig. 1980 kam er in Wien zur Austria Presse Agentur, wo er zunächst den ORF-Teletext betreute.

Seit 2008 in Klagenfurt

Es folgten sieben Jahre im Außenpolitik-Ressort, ehe Wiedergut von 1988 bis 2008 das APA-Büro in Klagenfurt leitete. Danach arbeitete er als freier Journalist, Chefredakteur des „Kärnten Journal“ und Medienberater beim Land Kärnten und der Stadt Klagenfurt sowie für seine Agentur „Presse Service Süd – PSS“.

Neun Bücher veröffentlicht

Nach seiner journalistischen Tätigkeit zieht es Wiedergut immer noch regelmäßig an den Schreibtisch: Mittlerweile hat er neun Bücher veröffentlicht, „das nächste ist kurz vor der Fertigstellung“, verrät er. Wiedergut ist Mitautor der Bücher „Jörg Haider – Mensch. Mythos. Medienstar“ (2008), „Triest: Lebendiger Treffpunkt Mitteleuropas“ (2012) und „Habt’s a bissl Zeit?“ (2016) sowie Autor der Anekdotenbücher „Du hast den Max umgebracht“ (2009) und „Bitte nicht die Letzte Ölung!“ (2014). Zudem verfasste er für „Lisa Film“ die Bücher „Hollywood am Wörthersee – 100 Jahre Filmland Kärnten“ (2015), „Unterhaltung ist unsere Leidenschaft“ (2017), „Angelika – Ein Sonntagskind auf und abseits der Leinwand“ (2018) und „Die Supernasen – Die Legende lebt“ (erscheint 2022). Für eine Reihe von Büchern übernahm er die Funktion des Lektors. Zuletzt erschien seine Autobiographie mit dem Titel „Viel mehr geht nicht“ (2021).