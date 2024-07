Kind in Arche ertrunken: Mutter im Mordprozess von Unschuld überzeugt

Dabei stand die Aussage der Ehefrau und Mutter des Buben im Fokus. Sie beschwor, von der Unschuld ihres Mannes überzeugt zu sein. Zuvor waren Befangenheitsanträge der Verteidigung gegen Geschworene und den gerichtsmedizinischen Sachverständigen Walter Rabl abgewiesen worden.

„Er habe sowas Bestialisches nicht getan“

Unter Tränen umarmte die Ehefrau des Angeklagten eingangs ihrer Befragung am Nachmittag ihren Mann. Schluchzend schilderte sie, wie sie vom Tod ihres Sohnes erfahren hatte. Ihr Mann habe so etwas „Bestialisches“, wie in der Anklage vorgeworfen, keinesfalls gemacht, da sei sie sich absolut sicher, beschwor die Ehefrau des Angeklagten: „Nicht nur, weil er mein Mann ist.“ Als Veränderung danach sei ihr lediglich aufgefallen, dass ihr Mann starke „Ängste“ entwickelt habe. Scharfe Kritik übte die Frau an der Polizeiarbeit – sie habe sich von den Ermittlern nicht ernstgenommen gefühlt, außerdem sei Hinweisen wie beispielsweise zusätzlichen Videoüberwachungsaufnahmen nicht oder zu spät nachgegangen worden. Sie habe „jegliches Vertrauen“ in die Behörden verloren, erklärte sie im heutigen Mordprozess in Innsbruck.

Wasser zog Bub „magisch an“

Die Frau bestätigte auf Nachfrage, dass der Buggy des Kindes frei zugänglich beim Haus gestanden sei. Eine Flasche wie jene, mit der der Angeklagte niedergeschlagen worden sein soll, habe sie nicht gesehen. Sie bestätigte Angaben des Angeklagten vom Vortag, wonach ihr Sohn im Vorfeld des Vorfalls enorme „Fortschritte“ auf mehreren Ebenen gemacht hatte, auch sei die Betreuungssituation zuletzt stabil gewesen. Wasser habe ihren Sohn angezogen, dieser habe diesbezüglich auch „kein Gefahrenbewusstsein“ gehabt. Die im Prozess erwähnte Kindergartenabsage sei „ärgerlich“ gewesen, räumte die Frau ein, das habe aber nichts mit „irgendeiner Art von Überforderung“ zu tun. Auch bestätigte sie, dass ihr Mann physische Probleme im Schulterbereich gehabt habe. „Wasser war sein absolutes Element“, bestätigte auch der Schwager des Angeklagten, der das Kind auch als Taufpate immer wieder betreut hatte.

Nichts von „Ohnmacht“ im Urlaub gewusst

Eine von der Verteidigung vorgebrachte Diskussion über Feuerquallen im Italien-Urlaub, bei der auch Ohnmacht ein Thema gewesen sein soll, war zuvor Thema der Befragung von Mutter und Stiefvater des Angeklagten gewesen. Die Mutter des Angeklagten hatte von selbiger „wenig mitbekommen“. Auch dass in diesem Kontext über „Ohnmacht“ gesprochen worden sei, habe sie nicht wahrgenommen. Sehr wohl sei aber das Thema Quallen bei ihrer Enkeltochter – der Tochter des Angeklagten – präsent gewesen. Selbiges bestätigte der Stiefvater des Angeklagten. Dass man ohnmächtig werden könnte, sei eine „Angst“ der Enkeltochter gewesen, so der Stiefvater, der das entsprechende Gespräch mitbekommen haben wollte. Auch gab er auf Nachfrage an, dass der Angeklagte angekündigt habe, in diesem Zusammenhang zu „googeln“, und das auch getan habe.

Hundebesitzer schlug Alarm

Nachdem die Verhandlung kurz vor Mittag mit ihrem eigentlichen Tagesprogramm gestartet war, war der Mann befragt worden, der den 39-Jährigen aufgefunden hatte. Der Hundebesitzer gab an, den Beschuldigten gegen 4.30 Uhr regungslos, am Bauch liegend und mit aufgestellten Füßen entdeckt und anschließend die Rettung verständigt zu haben. Verteidiger Albert Heiss versuchte indes, Widersprüche in den Aussagen zu entdecken, indem er die Farbe der Schuhsohlen, die Position des am Boden liegenden Regenschirms oder etwa die offenbar ursprünglich angenommene Vermutung des Zeugen, dass der am Boden Liegende tot sei, ins Treffen führte.

Zwischen den Verteidigern und Richter Andreas Fleckl entspann sich zwischenzeitlich eine Diskussion über die Zulässigkeit von Fragen zum Familienleben des Angeklagten und dem gesundheitlichen Zustand des Kindes. Diese Umstände „könnten eine Basis dafür bieten, sich ein Motiv zusammenzureimen“, aber trügen nichts zur Klärung der Schuldfrage bei, so Fleckl.

Vater bleibt weiterhin „beim Raubüberfall“

Der tatverdächtige Vater – ein Deutscher, der in Tirol lebte – hatte sich zu Prozessbeginn am Mittwoch nicht schuldig bekannt. Bei der Verhandlung blieben sowohl Verteidigung als auch der Angeklagte selbst dabei, dass der 39-Jährige in jener Nacht auf einer Promenade neben der Ache Opfer eines Raubüberfalls und von einem Unbekannten mit einer Flasche ohnmächtig geschlagen worden sei. Der gesundheitlich beeinträchtigte Bub soll dann selbstständig aus dem Kinderwagen gestiegen, in die Ache gestürzt und ertrunken sein. Der gebürtige Deutsche beteuerte teils emotional sehr bewegt die Liebe zu seinem Sohn und führte gesundheitliche Fortschritte des Buben ins Treffen. Staatsanwalt Joachim Wüstner sah dagegen stichhaltige Beweise gegen den Mann vorliegen. Videoaufnahmen würden etwa zeigen, dass sich im Kinderwagen eine Sektflasche befunden habe und darauf DNA-Spuren vom Kind nachweisbar gewesen seien.

Am 1. August geht es weiter

Für den unter großem Medieninteresse aus Österreich und Deutschland Schwurgerichtsprozess wurden angesichts des beträchtlichen Verhandlungsumfanges drei Verhandlungstermine anberaumt. Verhandelt wird auch noch am 1. August. Der Beschuldigte muss sich neben des Verdachts des Verbrechens des Mordes auch wegen des Verdachts der Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung verantworten. Ihm droht bei einer Verurteilung bis zu lebenslange Haft. (APA/red. 18.7.24)