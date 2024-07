Neues Gesetz erleichtert Ausbau von erneuerbaren Energien in Kärnten

Eine breite Mehrheit aus ÖVP, SPÖ und Team Kärnten stimmte am heutigen Donnerstag für das Energiewendegesetz. Der mehrheitliche Beschluss legt nun den Grundstein für den Ausbau von erneuerbaren Energien in Kärnten. Gemeinsam mit ÖVP-Klubobmann Markus Malle und dem Vorsitzenden des Energie-Ausschusses Herbert Gaggl betonte Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber die Notwendigkeit der Energiewende in Kärnten. „Wir vereinfachen die Verfahren für Genehmigungen“, so Gruber. „Ziel ist es, all jene Anlagen, die jetzt schon möglich sind, schneller bauen zu können.“ Es sei ein entscheidender Beschluss für den Standort und die Versorgungssicherheit in Kärnten.

©VP Kärnten Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber

ÖVP: „Gehen weiter sorgsam mit Kärntner Boden um“

Dagegen waren die Abgeordneten der Freiheitlichen. „Die FPÖ sabotiert dieses so wichtige Gesetz für Kärnten“, kommentiert Gruber. Und Gaggl ergänzt: „Die Freiheitlichen machen Showpolitik mit einer Reihe von Mythen und Märchen, um die Menschen zu irritieren und zu beunruhigen.“ Tatsache nämlich ist: „Das Gesetz ermöglicht kein Windrad, das nicht jetzt bereits möglich wäre.“ Ebenso verhält es sich mit den Behauptungen über Enteignungen für Windkraftanlagen, teureren Strom oder die Zerstörung der Natur in Kärnten. Gaggl dazu: „Wir gehen weiter sorgsam mit Kärntner Boden um – ob eine Anlage mit Landschaft und Umwelt verträglich ist, wird auch in Zukunft in den Verfahren geprüft.“

Volksbefragung zum Thema

Auf Verlangen der Freiheitlichen wird es in Kärnten aber eine Volksbefragung zum Thema „Sollen die Kärntner Berge vor der Errichtung weiterer Windkraft-Industrieanlagen geschützt werden?“ geben. Gemäß § 1 Kärntner Volksbefragungsgesetz ist zur Erforschung des Willens der Landesbürger u.a. dann von der Landesregierung eine Volksbefragung anzuordnen, wenn dies mindestens ein Drittel der Mitglieder des Landtages verlangt. Dieses Erfordernis wurde durch die Unterschriften von neun Abgeordneten der FPÖ und drei des Team Kärnten erfüllt. „Das ist ein großer Erfolg für Kärnten und ein Sieg für die Kärntner Naturlandschaft und die direkte Demokratie. Ich bedanke mich ausdrücklich bei den Team Kärnten-Abgeordneten, welche uns dabei unterstützt haben, dass es eine Volksbefragung zu Windkraft-Industrieanlagen auf Kärntens Bergen geben wird“, so der Kärntner FPÖ-Chef Klubobmann Erwin Angerer abschließend.