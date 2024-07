Alles neu in Hartberg: TSV präsentiert „die neue Wäsch“

Der TSV Hartberg präsentiert gemeinsam mit seinem Ausrüster „adidas | 11teamsports“ die neuen Dressen für die kommende Saison 2024/2025.

Royalblau trifft auf Mint

„Zuhause werden Jürgen Heil und Co. natürlich den Vereinsfarben treu bleiben und in royalblau auflaufen“, teilen die Hartberger Kicker freudig mit. In den Auswärtsspielen laufen die Fußballer des TSV Hartberg in der kommenden Saison in einem schönen mint. Die ersten Spiele starten bereits nächste Woche mit dem Cupspiel in Bischofshofen. Die neue Ausrüstung der Hartberg-Kicker ist demnächst auch im Online-Fanshop, beim Intersport Pilz Hartberg und beim Fanmobil bei den Heimspielen vor der Profertil Arena erhältlich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.07.2024 um 20:25 Uhr aktualisiert