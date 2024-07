Klagenfurter Fundamt spendete Kleidung an Bedürftige

Die Volksküche Klagenfurt ist eine der letzten und ältesten Institutionen dieser Art in ganz Österreich, in der günstiges Essen für alle Bürger angeboten wird. Jedes Jahr gibt es zudem eine Verteilaktion, bei der Kleidung, welche im Fundamt abgegeben und ein halbes Jahr lang nicht abgeholt wurde, dort an Bedürftige ausgegeben wird. Diesmal konnte das Fundamt über 15 Kartons mit Sommerkleidung für Erwachsene und Kinder spenden.

Zugleich fand das Sommerfest in der Volksküche statt

Gleichzeitig fand am Donnerstag auch das beliebte „Fest unter Linde“ in der Volksküche statt. Es gab die Gelegenheit für ein geselliges Beisammensein und einen gemütlichen Austausch. Verköstigt wurden die Gäste von „Feine Küche Kulterer“, welche die Volksküche auch sonst mit Essen versorgt. „Das Sommerfest der Volksküche hat Tradition und ist immer eine schöne Möglichkeit, mit den Bürgerinnen und Bürgern persönlich in Kontakt zu treten“, so Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) abschließend.